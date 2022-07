Le domande di un bambino davanti alla follia di chi vuole solo la distruzione (Di sabato 9 luglio 2022) Odessa, dal nostro inviato. Fra gentiluomini, quelli che reggono i destini della terra, vige la convenzione che le parole pronunciate nell’esercizio delle loro funzioni non vadano mai prese sul serio. Un grande della terra spara un’enormità, non so, che butterà un’atomica, un bambino la sente e allarmato tira la manica del padre – “Hai sentito…?” – e il padre, quando finalmente decide di accorgersene, gli spiega: “Ma non diceva mica sul serio. Non dicono mai sul serio”. Il bambino, ancora spaventato dall’enormità, è stato però introdotto nel mondo dei grandi e prende la loro aria di sufficienza. Il bambino, o più ancora la bambina, si ripeterà: “Ma ha detto che butterà la bomba atomica!” Però lo terrà per sé, d’ora in poi. Se dovrà parlarne, saprà dire: “Non dicono mica sul serio!”. E ieri tutti i giornali e i ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 luglio 2022) Odessa, dal nostro inviato. Fra gentiluomini, quelli che reggono i destini della terra, vige la convenzione che le parole pronunciate nell’esercizio delle loro funzioni non vadano mai prese sul serio. Un grande della terra spara un’enormità, non so, che butterà un’atomica, unla sente ermato tira la manica del padre – “Hai sentito…?” – e il padre, quando finalmente decide di accorgersene, gli spiega: “Ma non diceva mica sul serio. Non dicono mai sul serio”. Il, ancora spaventato dall’enormità, è stato però introdotto nel mondo dei grandi e prende la loro aria di sufficienza. Il, o più ancora la bambina, si ripeterà: “Ma ha detto che butterà la bomba atomica!” Però lo terrà per sé, d’ora in poi. Se dovrà parlarne, saprà dire: “Non dicono mica sul serio!”. E ieri tutti i giornali e i ...

