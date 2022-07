Jorge Martin si candida fortemente per guidare la Ducati ufficiale (Di sabato 9 luglio 2022) Un fiume in piena Jorge Martin. Il pilota di Pramac sta disputando un buon Motomondiale 2022 ed è entrato, fortemente, nella shortlist di Ducati per prendere il posto di Jack Miller in vista del prossimo anno. L’attuale compagno di squadra di Francesco Bagnaia ha firmato, infatti, per KTM lasciando vacante il secondo sellino del team factory. Il madrileno è pronto a lanciare la sfida ad Enea Bastianini. Jorge Martin: “Pramac? Tutti vogliono il team factory” Jorge Martin – Photo Credit: MotoGP.com“Espargaro ha elaborato una moto super competitiva insieme ad Aprilia. A parte il motore, che ha fatto un passo avanti incredibile, quando li vedo in pista mi colpisce soprattutto come gira la moto, sembra una Yamaha con un motore veloce. Accelerano bene ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Un fiume in piena. Il pilota di Pramac sta disputando un buon Motomondiale 2022 ed è entrato,, nella shortlist diper prendere il posto di Jack Miller in vista del prossimo anno. L’attuale compagno di squadra di Francesco Bagnaia ha firmato, infatti, per KTM lasciando vacante il secondo sellino del team factory. Il madrileno è pronto a lanciare la sfida ad Enea Bastianini.: “Pramac? Tutti vogliono il team factory”– Photo Credit: MotoGP.com“Espargaro ha elaborato una moto super competitiva insieme ad Aprilia. A parte il motore, che ha fatto un passo avanti incredibile, quando li vedo in pista mi colpisce soprattutto come gira la moto, sembra una Yamaha con un motore veloce. Accelerano bene ...

Pubblicità

corsedimoto : ALVARO BAUTISTA ex pilota MotoGP, parla del ritiro di Suzuki, suo vecchio team, e del ballottaggio in casa Ducati… - MotorcycleSp : Il futuro di Jorge Martín in MotoGP è completamente aperto. Al fianco di Enea Bastianini (Gresini),... #MotoGP… - MotorcycleSp : Aprilia è uno dei produttori più importanti nell'attuale stagione MotoGP. Dopo 11 gare, Aleix Esparg... #MotoGP… - MotorcycleSp : Per la seconda stagione consecutiva, Jorge Martín gareggia in MotoGP per Pramac. Attualmente è una d... #MotoGP… - corsedimoto : JORGE MARTIN in attesa di conoscere il destino 2023 analizza il potenziale dell'avversaria al momento più insidiosa… -