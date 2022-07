Inter, altro no al PSG per Skriniar: i nerazzurri vogliono solo cash (Di sabato 9 luglio 2022) altro no dell’Inter al PSG Non si sblocca la trattativa tra PSG e Inter per Milan Skriniar. I parigini non si avvicinano ancora alla richiesta di solo cash. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’ultimo nome in ordine di tempo offerto in contropartita ai nerazzurri è quello di Diallo. “Il Psg ha offerto una lista di giocatori come contropartita, tra cui Diallo: ma l’Inter ha detto no perché vuole solo cash. Gli obiettivi dei nerazzurri per la difesa restano infatti Bremer e Milenkovic” si legge sul quotidiano. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 9 luglio 2022)no dell’al PSG Non si sblocca la trattativa tra PSG eper Milan. I parigini non si avvicinano ancora alla richiesta di. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’ultimo nome in ordine di tempo offerto in contropartita aiè quello di Diallo. “Il Psg ha offerto una lista di giocatori come contropartita, tra cui Diallo: ma l’ha detto no perché vuole. Gli obiettivi deiper la difesa restano infatti Bremer e Milenkovic” si legge sul quotidiano. L'articolo proviene damagazine.

