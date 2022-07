Graduatorie GaE e GPS: ecco chi deve sciogliere la riserva. Le date e la procedura [VIDEO] (Di sabato 9 luglio 2022) Graduatorie GPS: grande fermento per la preparazione degli elenchi da preparare per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Le scuole polo sono al lavoro, mentre gli aspiranti inseriti con riserva possono comunicare l'avvenuto conseguimento del titolo. Le date. L'articolo Graduatorie GaE e GPS: ecco chi deve sciogliere la riserva. Le date e la procedura VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 luglio 2022)GPS: grande fermento per la preparazione degli elenchi da preparare per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Le scuole polo sono al lavoro, mentre gli aspiranti inseriti conpossono comunicare l'avvenuto conseguimento del titolo. Le. L'articoloGaE e GPS:chila. Lee la

Pubblicità

ProDocente : Gae: fino all’11 luglio è possibile presentare istanze inserimento in graduatorie di istituto prima fascia - orizzontescuola : GaE: domande inserimento in graduatorie di istituto prima fascia fino all’11 luglio - ProDocente : Graduatorie GPS 2022/24, escluso chi ha presentato domanda nella stessa provincia e per la stessa classe di concors… - zazoomblog : Graduatorie ad esaurimento GaE: in pubblicazione le definitive. Aggiornato - #Graduatorie #esaurimento - orizzontescuola : Graduatorie ad esaurimento GaE: in pubblicazione provvisorie e definitive. Aggiornato con Roma -