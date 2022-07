Governo, il capo dei 5s Conte prepara la strategia per il "draghicidio" (Di sabato 9 luglio 2022) Incontro chiarificatore? Ma per l’amor del cielo! Quello tra Mario Draghi e Giuseppe Conte è stata solo la consacrazione pubblica di un’infinita (quanto sfiancante) resa dei conti “personali” che va in scena da mesi e che -c’è da giurarlo- condizionerà il percorso futuro dell’Esecutivo anche nella redazione della manovra 2023 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 9 luglio 2022) Incontro chiarificatore? Ma per l’amor del cielo! Quello tra Mario Draghi e Giuseppeè stata solo la consacrazione pubblica di un’infinita (quanto sfiancante) resa dei conti “personali” che va in scena da mesi e che -c’è da giurarlo- condizionerà il percorso futuro dell’Esecutivo anche nella redazione della manovra 2023 Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

elio_vito : Solidarietà a @GiuseppeConteIT. Ingerenze del capo del governo nelle dinamiche e nelle attività interne dei partiti non sono ammissibili. - Compagno_Pert : Il social media manager di ItaliaViva: 'Cosa possiamo scrivere per ricordare Shinzo Abe e che ci faccia fare anche… - magicacri63 : RT @GiorgiaMeloni: Tristezza e sgomento per quanto accaduto in Giappone dove l’ex capo del governo #ShinzoAbe è stato ucciso da alcuni colp… - Adriano07883742 : Quante possibilità ci sono, secondo voi, per una pronuncia rispettosa del diritto, piuttosto che dei desiderata dei… - Adriano07883742 : poteri sovranazionali… quando al comando della Consulta c’è il ‘padrino’ del capo del Governo? Proprio colui che… -