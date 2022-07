F1, sprint race GP Austria 2022 replica in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla (Di sabato 9 luglio 2022) La sprint race del Gran Premio di Austria 2022 a Spielberg sarà visibile oggi in chiaro su TV8 in replica: ecco le informazioni su canale, orario e streaming. Alle ore 16.30 di sabato 9 luglio scatta questa seconda gara sprint del Mondiale che regala 8 punti per il vincitore e poi a scendere fino al punto che è riservato all’ottavo. Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go, mentre TV8 garantirà la replica in chiaro dell’evento, con la differita alle ore 20.15 sul canale 8 del telecomando. Di seguito il riepilogo. Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 sprint race su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Ladel Gran Premio dia Spielberg sarà visibile oggi insu TV8 in: ecco le informazioni sue streaming. Alle ore 16.30 di sabato 9 luglio scatta questa seconda garadel Mondiale che regala 8 punti per il vincitore e poi a scendere fino al punto che è riservato all’ottavo. Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta streaming su Sky Go, mentre TV8 garantirà laindell’evento, con la differita alle ore 20.15 sul8 del telecomando. Di seguito il riepilogo. Sabato 9 luglioore 16.30su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ...

