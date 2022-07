“Draghi bis? Non credibile” | Pd e Fi chiudono a una nuova maggioranza Il dem Ricci insiste | “Se Conte strappa finisce l’alleanza con il M5s”

(Di sabato 9 luglio 2022) “Abbiamoogno di stabilità, di grande supporto al governoe non si può stare all’opposizione, negli ultimi mesi, dello stesso governo e poi presentarsi insieme. Questo gli amici del M5s elo sanno, quindi anche per questo motivo occorre che pongano le loro questioni al governo ma in maniera seria, responsabile, senza strappi. Perché uno strappo produrrebbe una fine anticipata della legislatura e una difficoltà a quel punto insanabile nel costruirefutura”. Il sindaco di Pesaro Matteosi aggiunge ai ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando nella lista degli esponenti Pd che avvertono i 5 Stelle: togliere il sostegno all’esecutivovorrebbe dire mettere una pietra sopra il progetto di alleanza alle prossime elezioni. Più in generale – dichiara ...

"Non ritengo credibile" l'ipotesi di un. Così all'ANSA Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, presidente di Ali e coordinatore dei primi cittadini dem, a margine di un evento per la promozione della candidatura di Aosta a 'Capitale ...Forse il M5S di Giuseppe Conte lascerà il governo. O forse no. Forse Marioresterà in sella. O forse no. Forse il Pd accetterà uno un'altra soluzione a Palazzo Chigi. O forse no. Forse in qualche modo scavalleremo l'estate e poi a settembre la crisi la farà Matteo Salvini . O forse no. Nell'epoca della fluidità ... “Draghi bis Non credibile”: Pd e Fi chiudono a una nuova maggioranza Non si può fare la crisi ma neppure si può andare avanti così. E allora che si fa Nessuno lo sa, pur se il serbatoio di fantasia politica italiana e di arzigogolatura è inesauribile. Il mosaico di Ca ...(ANSA) - AOSTA, 09 LUG - "Non ritengo credibile" l'ipotesi di un Draghi bis. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferen ...