Dopo 3 figli maschi una femminuccia: la coppia vip aspetta la sua principessa (Di sabato 9 luglio 2022) Ed è una femminuccia! Tre maschietti, tutti vicini, poi l’annuncio a sorpresa del quarto figlio: Alice Campello Alvaro Morata presto di nuovo genitori. Le voci della dolce attesa erano nell’aria da settimana, poi è arrivata la certezza: “Baby 4 is coming”, la didascalia del post su Instagram del calciatore spagnolo e della moglie, influencer veneziana e figlia dell’amministratore unico di Campello Motors. Un annuncio, questo Alice Campello Alvaro Morata, arrivato con un ritratto di famiglia in cui i gemellini Alessandro e Leonardo e Edoardo, abbracciano e baciano il pancino della mamma, che stampa un bacio sulle labbra del marito. Da quel momento in poi le ipotesi sul sesso. Alice Campello Alvaro Morata: il sesso del quarto figlio Da quando Alice Campello ha annunciato la sua quarta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Ed è una! Treetti, tutti vicini, poi l’annuncio a sorpresa del quartoo: Alice Campello Alvaro Morata presto di nuovo genitori. Le voci della dolce attesa erano nell’aria da settimana, poi è arrivata la certezza: “Baby 4 is coming”, la didascalia del post su Instagram del calciatore spagnolo e della moglie, influencer veneziana ea dell’amministratore unico di Campello Motors. Un annuncio, questo Alice Campello Alvaro Morata, arrivato con un ritratto di famiglia in cui i gemellini Alessandro e Leonardo e Edoardo, abbracciano e baciano il pancino della mamma, che stampa un bacio sulle labbra del marito. Da quel momento in poi le ipotesi sul sesso. Alice Campello Alvaro Morata: il sesso del quartoo Da quando Alice Campello ha annunciato la sua quarta ...

