Digitale terrestre, come avere un risarcimento con la vecchia Tv (Di sabato 9 luglio 2022) Se vi siete resi conto che a causa dei cambiamenti del Digitale terrestre la vostra vecchia tv non è più idonea alla ricezione del segnale dovete necessariamente acquistarne una nuova. Esiste qualche bonus che potete richiedere? Potete forse anche chiedere un risarcimento? Con la conclusione delle operazioni di refarming che ci hanno accompagnato nel corso L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 9 luglio 2022) Se vi siete resi conto che a causa dei cambiamenti della vostratv non è più idonea alla ricezione del segnale dovete necessariamente acquistarne una nuova. Esiste qualche bonus che potete richiedere? Potete forse anche chiedere un? Con la conclusione delle operazioni di refarming che ci hanno accompagnato nel corso L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

radiokemonia : Stai ascoltando: Madonna-Live To Tell La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: RADIO KEMONIA-InfoPub : 3391390170 – La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Sandra-Innocent Love (Single Version) La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: a-ha-The Living Daylights La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Bananarama-I Want You Back La musica anni 80 solo su -