Depp vs Heard, l’asso nella manica di Amber per l’appello: «Uno dei giurati si trovava lì per sbaglio» (Di sabato 9 luglio 2022) Lo scorso 1 giugno il Tribunale di Fairfax (Virginia) ha emesso il suo verdetto: Amber Heard, secondo i giurati, ha diffamato il suo ex marito Johnny Depp. L’attrice tuttavia non si è mai rassegnata all’esito del processo. Ha immediatamente annunciato il ricorso in appello, nei confronti di una sentenza che i suoi legali hanno definito «incoerente e discordante». Questi ultimi hanno chiesto ufficialmente l’annullamento della condanna. E a questo proposito, ci sarebbe un dettaglio che potrebbe ribaltare tutto. Uno dei membri della giuria, infatti, non avrebbe dovuto trovarsi lì. Un caso di omonimia Si sarebbe trattato di un caso di omonimia. Due persone con lo stesso cognome vivevano in Virginia, e l’invito a prender parte alla giuria sarebbe stato inviato a una invece che all’altra. Per questo adesso il team ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Lo scorso 1 giugno il Tribunale di Fairfax (Virginia) ha emesso il suo verdetto:, secondo i, ha diffamato il suo ex marito Johnny. L’attrice tuttavia non si è mai rassegnata all’esito del processo. Ha immediatamente annunciato il ricorso in appello, nei confronti di una sentenza che i suoi legali hanno definito «incoerente e discordante». Questi ultimi hanno chiesto ufficialmente l’annullamento della condanna. E a questo proposito, ci sarebbe un dettaglio che potrebbe ribaltare tutto. Uno dei membri della giuria, infatti, non avrebbe dovuto trovarsi lì. Un caso di omonimia Si sarebbe trattato di un caso di omonimia. Due persone con lo stesso cognome vivevano in Virginia, e l’invito a prender parte alla giuria sarebbe stato inviato a una invece che all’altra. Per questo adesso il team ...

