“Come ho capito di avere un tumore”. Cristiano Malgioglio, un semplice gesto e la scoperta choc (Di sabato 9 luglio 2022) Cristiano Malgioglio, la confessione choc. Nonostante sia considerato da tutti un personaggio dalla personalità aperta, Cristiano Malgioglio non è solito parlare troppo della propria vita personale. Ha deciso di farlo rivelando a tutti per la prima volta un momento di vita difficile: la battaglia contro il cancro. Cristiano Malgioglio, la scoperta del cancro. Arriva la confessione choc nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. Esuberante, originale nel look e nei modi e autentico, Cristiano Malgioglio, cantautore e autore di molti testi di brani di maggior successo della musica italiana, ha deciso di raccontare la sua esperienza con la malattia. Cristiano ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 luglio 2022), la confessione. Nonostante sia considerato da tutti un personaggio dalla personalità aperta,non è solito parlare troppo della propria vita personale. Ha deciso di farlo rivelando a tutti per la prima volta un momento di vita difficile: la battaglia contro il cancro., ladel cancro. Arriva la confessionenel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. Esuberante, originale nel look e nei modi e autentico,, cantautore e autore di molti testi di brani di maggior successo della musica italiana, ha deciso di raccontare la sua esperienza con la malattia....

