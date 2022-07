Cartelle esattoriali, come uscirne senza pagare: un modo c’è (Di sabato 9 luglio 2022) Per non pagare, a volte è sufficiente non assumere taluni comportamenti; ma comunque qualche piccolo trucco esiste. Eccone qualcuno Oramai alle spalle, il mese di giugno ha portato con sé un fitto calendario di scadenze, tutte relative alle prime tranche semestrali inerenti ai versamenti e alle dichiarazioni a carico sia delle persone fisiche che per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 9 luglio 2022) Per non, a volte è sufficiente non assumere taluni comportamenti; ma comunque qualche piccolo trucco esiste. Eccone qualcuno Oramai alle spalle, il mese di giugno ha portato con sé un fitto calendario di scadenze, tutte relative alle prime tranche semestrali inerenti ai versamenti e alle dichiarazioni a carico sia delle persone fisiche che per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

ServiziAlLavoro : Decreto Aiuti, dal superbonus alle cartelle esattoriali: cosa prevede - Idealista I privati quindi varranno come i… - _marlene1265 : RT @Mov5Stelle: Oggi famiglie e imprese non riescono a pagare le bollette e hanno problemi con le cartelle esattoriali che vorremmo diminui… - CarieriF : RT @Mov5Stelle: Oggi famiglie e imprese non riescono a pagare le bollette e hanno problemi con le cartelle esattoriali che vorremmo diminui… - Rodica17957578 : RT @Mov5Stelle: Oggi famiglie e imprese non riescono a pagare le bollette e hanno problemi con le cartelle esattoriali che vorremmo diminui… - filadelfo72 : Ecco la videochiamata con l’Agenzia delle Entrate sulle cartelle esattoriali -