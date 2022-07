Calciomercato Bologna, Sartori vuole Cambiaso. In attacco vive le piste Ilicic e Lucca (Di sabato 9 luglio 2022) Il Calciomercato del Bologna potrebbe accogliere diversi nuovi volti: Sartori lavora per Cambiaso, Lucca e Ilicic Il Calciomercato del Bologna si potrebbe sbloccare con un’altra cessione. Dopo Hickey quella di Svanberg sembra essere la pista più plausibile per racimolare altri soldi. Sartori intanto sta lavorando anche in entrata e studia il colpo in prestito di Cambiaso, su cui c’è anche la Salernitana. L’esterno è in cima alla lista delle idee del diesse perché può giocare su entrambe le fasce e coprirebbe l’addio dello scozzese. In avanti si punta sempre su Ilicic e il giovane Lucca, che potrebbe essere un ottimo vice Arnautovic da far crescere sotto l’ala di Mihajlovic. Lo scrive ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Ildelpotrebbe accogliere diversi nuovi volti:lavora perIldelsi potrebbe sbloccare con un’altra cessione. Dopo Hickey quella di Svanberg sembra essere la pista più plausibile per racimolare altri soldi.intanto sta lavorando anche in entrata e studia il colpo in prestito di, su cui c’è anche la Salernitana. L’esterno è in cima alla lista delle idee del diesse perché può giocare su entrambe le fasce e coprirebbe l’addio dello scozzese. In avanti si punta sempre sue il giovane, che potrebbe essere un ottimo vice Arnautovic da far crescere sotto l’ala di Mihajlovic. Lo scrive ...

Pubblicità

infogoal_it : #Calciomercato, colpo del #Bologna: arriva #Ferguson #lecce #cagliari - OdeonZ__ : LIVE Calciomercato - Bologna, Cambiaso in cima alla lista. Sassuolo, preso Thorstvedt - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Verona, fatta per Henry. Bologna, Cambiaso in cima alla lista. - La Gazzetta dello Sport - ParliamoDiNews : Bologna, retroscena Mihajlovic: alza il telefono e chiama un obiettivo di mercato | Mercato |… - FilippoRubu00 : ??#Torino, nuovi contatti con il #Bologna per il “sempreverde” Riccardo #Orsolini ???? #Calciomercato -