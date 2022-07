Beach volley | World Tour 2022 Lecce Derby azzurro nei quarti donne Due coppie italiane imbattute fra gli uomini

Leggi su oasport

(Di sabato 9 luglio 2022) L’Italia piazza già una coppia in semifinale nel torneo Future di. Sarà infattiaidi finale tra Menegatti/Gottardi, che avevano già raggiunto ieri il terz’ultimo step del torneo, e Orsi Toth/Pelloia che in mattinata hanno superato gli ottavi di finale. La coppia azzurra ha sconfitto 2-0 (21-14, 21-19) le giapponesi Ren/Non ed ora dà l’assalto alla coppia numero uno del tabellone, a caccia della prima vittoria di coppia in un torneo delin campo alle 15.30. Aidi finale volano anche le azzurre Calì/Tega che completano l’en plein sul Giappone battendo 2-0 (21-17, 21-16) la coppia Murakami/Sakuraku. Leaffronteranno le rappresentanti di Vanuatu Pata/Toko alle 16.20, in palio un posto in ...