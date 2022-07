Alvaro Vitali, vecchiaia amara: tra problemi economici e malattie, ecco come se la passa Pierino (Di sabato 9 luglio 2022) Una delle colonne portanti dei b-movie all’italiana è di sicuro Alvaro Vitali. Il caratterista romano, infatti, è stato protagonista di vere e proprie pietre miliari del cinema di quel genere e tutti ne conservano un ottimo ricordo. Ultimamente, però, il buon Alvaro non se la passa per niente bene fra problemi economici e di salute. Vediamo di cosa si tratta La carriera di Alvaro Vitali inizia davvero molti anni fa. Il suo esordio, addirittura, lo si deve ad uno dei più grandi registi di tutti i tempi, Federico Fellini. Dopo aver lavorato per diverso tempo come elettricista, infatti, viene scelto dal genio romagnolo durante un provino nel 1969. In quell’anno, dunque, ottiene un piccola parte in "Satyricon" e collaborerà con il grande ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 9 luglio 2022) Una delle colonne portanti dei b-movie all’italiana è di sicuro. Il caratterista romano, infatti, è stato protagonista di vere e proprie pietre miliari del cinema di quel genere e tutti ne conservano un ottimo ricordo. Ultimamente, però, il buonnon se laper niente bene frae di salute. Vediamo di cosa si tratta La carriera diinizia davvero molti anni fa. Il suo esordio, addirittura, lo si deve ad uno dei più grandi registi di tutti i tempi, Federico Fellini. Dopo aver lavorato per diverso tempoelettricista, infatti, viene scelto dal genio romagnolo durante un provino nel 1969. In quell’anno, dunque, ottiene un piccola parte in "Satyricon" e collaborerà con il grande ...

chourmo_oi : Bello il murale di Alvaro Vitali - SirioMgs : @improprealavie @sasaekekko Bene... È da ore che pensavo parlaste di Alvaro vitali.. - Jane76280957 : @sara_saretta___ Vero!... Ma non so se è già impegnato perché di ship dentro casa anche no... Gegia o Alvaro Vitali… - Mickail04888077 : Il tuo collega al massimo potrebbe essere Alvaro Vitali ?????…… con profondo rispetto per l’attore….quello vero ?? - quarantonno : @MarcelloChirico @nico_taglia @AFCAjax Al posto di Alex sandro va bene pure Alvaro vitali alla sua età -