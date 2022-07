Alla scoperta dell’Europa per rinnovare il modo di viaggiare e fare turismo: il sogno di Filippo (Di sabato 9 luglio 2022) È possibile ripensare il nostro modo di viaggiare per renderlo più economico, ecologico, ma senza rinunciare Alla bellezza di questa esperienza? Filippo Altea sta cercando una risposta. Il suo viaggio è appena all’inizio e la strada sembra molto lunga, ma a lui viaggiare con calma non dispiace. Classe 2000, nato a Dolianova in Sardegna, Filippo è un ragazzo di 22 anni molto curioso, animato da due grandi passioni: girare il mondo e fare impresa. Non solo quella “eccezionale” che sta compiendo adesso nel corso del suo viaggio, ma proprio nel senso di creare un progetto imprenditoriale che possa trasformare i suoi sogni in un lavoro. Il ragazzo sardo, infatti, si è lanciato in un progetto tanto interessante quanto ambizioso: partire in interrail per 90 giorni in giro per ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 9 luglio 2022) È possibile ripensare il nostrodiper renderlo più economico, ecologico, ma senza rinunciarebellezza di questa esperienza?Altea sta cercando una risposta. Il suo viaggio è appena all’inizio e la strada sembra molto lunga, ma a luicon calma non dispiace. Classe 2000, nato a Dolianova in Sardegna,è un ragazzo di 22 anni molto curioso, animato da due grandi passioni: girare il mondo eimpresa. Non solo quella “eccezionale” che sta compiendo adesso nel corso del suo viaggio, ma proprio nel senso di creare un progetto imprenditoriale che possa trasformare i suoi sogni in un lavoro. Il ragazzo sardo, infatti, si è lanciato in un progetto tanto interessante quanto ambizioso: partire in interrail per 90 giorni in giro per ...

