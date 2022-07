Acqua pubblica, la protesta degli ambientalisti davanti allo stabilimento Coca Cola di Nogara. Cariche della polizia contro i manifestanti (Di sabato 9 luglio 2022) “Lo stabilimento della Coca Cola di Nogara in provincia di Verona è uno dei più limpidi esempi di estrattivismo nel nostro Paese. La fabbrica ogni anno utilizza quasi un miliardo e mezzo di litri d’Acqua dalla vicina falda acquifera, pagando un prezzo poco più che simbolico alla Regione Veneto”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti della rete Rise Up 4 Climate Justice e dell’Adl Cobas che questa mattina hanno provato a raggiungere i cancelli dello stabilimento venendo respinti da una carica delle forze dell’ordine. “Oggi siamo venuti qui per denunciare le politiche di privatizzazione di un bene comune che in piena emergenza siccità rimane monopolio delle aziende private mentre la popolazione è costretta al razionamento – scrivono in una nota – e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) “Lodiin provincia di Verona è uno dei più limpidi esempi di estrattivismo nel nostro Paese. La fabbrica ogni anno utilizza quasi un miliardo e mezzo di litri d’dalla vicina falda acquifera, pagando un prezzo poco più che simbolico alla Regione Veneto”. Lo dicono le attiviste e gli attivistirete Rise Up 4 Climate Justice e dell’Adl Cobas che questa mattina hanno provato a raggiungere i cancelli dellovenendo respinti da una carica delle forze dell’ordine. “Oggi siamo venuti qui per denunciare le politiche di privatizzazione di un bene comune che in piena emergenza siccità rimane monopolio delle aziende private mentre la popolazione è costretta al razionamento – scrivono in una nota – e ...

