Wimbledon 2022 | Rybakina | “Sono arrivata senza una buona preparazione | non ho sentito pressioni”

"Ho giocato una partita molto solida e ho messo tutto in pratica molto bene. Nelle precedenti gare ho avuto qualche alto e basso ma oggi, nonostante abbia perso alcuni punti, Sono rimasta molto concentrata. Sono molto soddisfatta del risultato. Per me è un grande miglioramento". Tra le tante sorprese di Wimbledon 2022 la finale conquistata dalla kazaka adottiva Elena Rybakina. La 23enne nata a Mosca è intervenuta in conferenza stampa al termine della semifinale vinta contro Simona Halep. "Non mi aspettavo di essere nella seconda settimana, ancora meno di arrivare in finale. Ho sempre creduto si poter raggiungere questo traguardo, ma è stata dura a causa degli infortuni che ho subito. Non ho fatto una buona preparazione prima di Wimbledon, per questo ...

