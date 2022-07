Wimbledon 2022, Ons Jabeur: “La finale è un sogno, vorrei essere d’ispirazione per giocatrici arabe ed africane” (Di venerdì 8 luglio 2022) Con la vittoria in semifinale contro la tedesca Tatjana Maria, la tennista tunisina Ons Jabeur ha riscritto le pagine di storia del tennis, diventando la prima finalista africana ed araba di uno dei quattro tornei dello Slam. Ci riesce dopo essere diventata la prima a vincere un titolo WTA e ad essere entrata nella top10 del ranking. In conferenza stampa, Jabeur era tanto felice quanto concentrata: “Il sogno è iniziato l’anno scorso, mi diverte sempre tantissimo giocare qui, il pubblico è incredibile. Non ho giocato così tanti Wimbledon prima, e sono spesso uscita al primo o al secondo turno. Arrivare fino in fondo è un sogno”. “Sapevo che stavo giocando bene sull’erba grazie al mio gioco e alla grande preparazione – ha continuato ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Con la vittoria in semicontro la tedesca Tatjana Maria, la tennista tunisina Onsha riscritto le pagine di storia del tennis, diventando la prima finalista africana ed araba di uno dei quattro tornei dello Slam. Ci riesce dopodiventata la prima a vincere un titolo WTA e adentrata nella top10 del ranking. In conferenza stampa,era tanto felice quanto concentrata: “Ilè iniziato l’anno scorso, mi diverte sempre tantissimo giocare qui, il pubblico è incredibile. Non ho giocato così tantiprima, e sono spesso uscita al primo o al secondo turno. Arrivare fino in fondo è un”. “Sapevo che stavo giocando bene sull’erba grazie al mio gioco e alla grande preparazione – ha continuato ...

Pubblicità

gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - Eurosport_IT : Il nostro cuore in questo momento ?? Le parole complete - repubblica : Tennis, Nadal si ritira a causa della lesione addominale: niente semifinale di Wimbledon - fattoquotidiano : Novak Djokovic inala una sostanza “sospetta” a Wimbledon. I tifosi: “Cosa c’è nella bottiglia?” – VIDEO - lifestyleblogit : bwin data center: Formula 1, Verstappen favorito nel GP d’Austria. Tennis, dopo il ritiro di Nadal si aprono nuovi… -