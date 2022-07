Wimbledon 2022, Norrie dura un set: sarà Djokovic-Kyrgios la finalissima (Di venerdì 8 luglio 2022) Come da pronostico, sarà Novak Djokovic ad affrontare Nick Kyrgios nella finalissima del torneo di Wimbledon 2022. Decisivo il 2-6 6-3 6-2 6-4 in poco più di due ore e mezza con cui il serbo ha fatto fuori il britannico Cameron Norrie. Ad un primo set da dimenticare, per il serbo hanno fatto da contraltare tre parziali giocati non con la solita brillantezza ma in maniera estremamente concreta e lucida. E’ chiaro che tra due giorni servirà molta più continuità contro il giocatore di Canberra. Per Nole si tratta dell’ottava finale all’All England Club, la quarta consecutiva considerando che due anni fa non si è giocato per via della pandemia da Covid-19. Nella giornata di domenica proverà a vincere lo Slam londinese per la settima volta in carriera. In tal caso ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Come da pronostico,Novakad affrontare Nicknelladel torneo di. Decisivo il 2-6 6-3 6-2 6-4 in poco più di due ore e mezza con cui il serbo ha fatto fuori il britannico Cameron. Ad un primo set da dimenticare, per il serbo hanno fatto da contraltare tre parziali giocati non con la solita brillantezza ma in maniera estremamente concreta e lucida. E’ chiaro che tra due giorni servirà molta più continuità contro il giocatore di Canberra. Per Nole si tratta dell’ottava finale all’All England Club, la quarta consecutiva considerando che due anni fa non si è giocato per via della pandemia da Covid-19. Nella giornata di domenica proverà a vincere lo Slam londinese per la settima volta in carriera. In tal caso ...

