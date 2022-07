Volpe confessa tutta la verità sul GF Vip dopo l’esclusione | le parole su Sonia

Leggi su biccy

(Di venerdì 8 luglio 2022)Bruganelli e Adrianasono state delle ottime opinioniste del GF Vip, mala chiusura della sesta edizione la moglie di Bonolis ha dichiarato di non voler tornare. Discorso diverso per Adriana, che si è resa disponibile al comeback a settembre. Ironia della sorte,è stata corteggiata ed ha accettato di tornare sulla poltrona rossa, mentre nessuna chiamata è stata fatta alla. Come l’avrà presa la conduttrice? Sembra più che bene, visto che in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha dichiarato di essere tranquilla e di volersi concentrare sulla conduzione. “Certo sono serena. Il Grande Fratello Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è ...