Verona | Djuric | «Cioffi è molto preparato | è giovane e ha studiato»

(Di venerdì 8 luglio 2022), le prime parole diin gialloblu: «L’obiettivo primario resta la salvezza, una volta raggiunta possiamo aspirare ad altro» Milanha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dopo il suo passaggio all’Hellas. Di seguito le sue dichiarazioni.– «Ho trovato una società organizzata e unita. Mi hanno accoltobene. Il mister è, èma si vede che ha. Stiamo lavorandoduramente». OBIETTIVI – «Da quel che sento l’obiettivo primario resta la salvezza, una volta raggiunta possiamo aspirare ad altro. Mi piacerebbe diventare l’Ibra del, sia come personalità che come peso nel gioco». L'articolo ...

Commenta per primo Milan, nuovo acquisto del, si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Ho trovato una società organizzata e unita. Mi hanno accolto molto bene. Il mister è molto ...'Le prime impressioni sono molto positive, ho trovato una società organizzata e unita'. Il nuovo acquisto del, Milan, racconta così i suoi primi giorni con i gialloblù in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. 'Il primo approccio è importante, mi hanno accolto molto bene. Ho trovato dei ...L’attaccante: “Ha ottime qualità e la testa giusta per fare una bella carriera” Ederson saprà imporsi con la maglia dell’Atalanta. A dirlo è Milan Djuric, compagno di squadra del brasiliano fino a poc ...Milan Djuric parla della sua nuova avventura alla corte dell'Hellas Verona e dei suoi obiettivi per la prossima stagione ...