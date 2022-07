Un ex vippone deluso da Soleil Sorge | non è stato invitato al suo compleanno | il motivo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 8 luglio 2022) Da qualche ora, sui social, spopolano i meme dedicati agli ex vipponi, e non solo, che a quanto pare non sono stati invitati aldi! Siamo in estate e si sa, queste notizie di gossip molto leggero, prendono il largo! Un ex, nelle ultime ore, ha raccontato i motivi per i quali,non lo avrebbe. Motivi che lo hanno lasciato parecchio basito ed è per questo che ha deciso di raccontare quanto successo. “Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fans. Una risposta che non ho capito. Era più felice magari non avermi tra le scatole, non capisco perché, però l’ho rispettata. Ci mancherebbe” ha detto l’ex. Ma di chi stiamo parlando? Queste sono le dichiarazioni di Gianluca Costantino che nella ...