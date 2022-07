Ultime Notizie Roma del 08-07-2022 ore 16:10 (Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nuova con l’informazione Al microfono Giuliano Ferrigno In Giappone è morto l’ex premier shinzo Abe vittima di un attentato durante un evento anara abe77 anni è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco dopo che il secondo proiettile lo ha colpito alla schiena l’ex primo ministro si è accasciato è andata in arresto cardiorespiratorio il suo presunto assalitori è stata arrestata La polizia ha catturato un 41enne ex militari delle forze di autodifesa Giappone un’accusa di omicidio l’uomo residente locale riuscito a eludere la sicurezza avvicinarsi ad AB è impegnato in un discorso elettorale il 41enne ha dichiarato di non aver agito per motivazioni politiche ma per risentimento nei confronti dell’ex premier non si è trattato di una questione di credo politico ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nuova con l’informazione Al microfono Giuliano Ferrigno In Giappone è morto l’ex premier shinzo Abe vittima di un attentato durante un evento anara abe77 anni è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco dopo che il secondo proiettile lo ha colpito alla schiena l’ex primo ministro si è accasciato è andata in arresto cardiorespiratorio il suo presunto assalitori è stata arrestata La polizia ha catturato un 41enne ex militari delle forze di autodifesa Giappone un’accusa di omicidio l’uomo residente locale riuscito a eludere la sicurezza avvicinarsi ad AB è impegnato in un discorso elettorale il 41enne ha dichiarato di non aver agito per motivazioni politiche ma per risentimento nei confronti dell’ex premier non si è trattato di una questione di credo politico ...

