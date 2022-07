Tutto esaurito a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel di Sangro – “Mancano due settimane all’arrivo del Napoli Calcio a Castel di Sangro e tutti gli alberghi e le strutture ricettive del territorio risultano piene. Non si trova più un posto negli alberghi e nei bed & breakfast dell’Alto Sangro, da Roccaraso fino a Pescasseroli, tanto che in molti hanno dovuto prenotare il soggiorno nelle strutture ricettive del Molise”. Lo fa sapere il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, confermando la presenza di diecimila persone al giorno nel periodo in cui la squadra del Napoli si sposterà dal ritiro del Trentino all’Abruzzo per definire la preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A. “Anche i giornalisti delle varie testate al seguito della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi– “Mancano due settimane all’arrivo del Napoli Calcio adie tutti gli alberghi e le strutture ricettive del territorio risultano piene. Non si trova più un posto negli alberghi e nei bed & breakfast dell’Alto, da Roccaraso fino a Pescasseroli, tanto che in molti hanno dovuto prenotare il soggiorno nelle strutture ricettive del Molise”. Lo fa sapere il sindaco didiAngelo Caruso, confermando la presenza di diecimila persone al giorno nel periodo in cui la squadra del Napoli si sposterà daldel Trentino all’Abruzzo per definire la preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A. “Anche i giornalisti delle varie testate al seguito della ...

