(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono 100.690 i nuovi positivi al Coronavirus, su un totale di 371.874 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal MinisteroSalute venerdì 8 luglio. Sono 105 le vittime, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 168.969. Sono 361 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.632, 80 in più di ieri. "A fronte di un numero molto elevato di nuovi casi" di persone positive a Sars-CoV-2, "la pressione sulle terapie intensive è ancora contenuta", sottolinea il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, commentando i risultati di un'analisi condotta dall'Iss su datiSiaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva), relativi a un campione di 167 ...

tempoweb : Torna l'incubo della 'mappa' #Covid: ecco le Regioni a rischio alto #iss #bollettino #ospedali #8luglio… - PrvaZylm : RT @AdrianaSpappa: #Ricciardi: 'a ottobre riprenderà il circolo, infezione a scuola, il bambino torna a casa e infetta i genitori che infet… - Lucaarggh : RT @AdrianaSpappa: #Ricciardi: 'a ottobre riprenderà il circolo, infezione a scuola, il bambino torna a casa e infetta i genitori che infet… - SoniaLaVera : RT @AdrianaSpappa: #Ricciardi: 'a ottobre riprenderà il circolo, infezione a scuola, il bambino torna a casa e infetta i genitori che infet… - FantuzziF : #bastaricattovaccinale #bastadittaturasanitaria #bastalockdown “Un lockdown di fatto”: Covid, torna l’incubo di una… -

