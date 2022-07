Sorpresa Roma, piace a Mourinho: può tornare un attaccante! (Di venerdì 8 luglio 2022) Mancano ormai pochi giorni al ritiro estivo giallorosso e Mou vuole avere in mano l’organico giusto per poter plasmare la rosa definitiva per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Justin Kluivert sta svolgendo gli allenamenti con la Roma, e lo staff giallorosso, con a capo lo Special One, starebbe pensando di trattenere il ragazzo a meno di offerte seriamente importanti. La cifra richiesta dai giallorossi per il giocatore si aggira intorno ai 12-13 milioni di euro, l’intenzione primaria sarebbe sempre quella di fare cassa tramite la sua cessione, ma viste le buone prestazioni col Nizza in prestito e la buona impressione che ha dato allo special one nei primi allenamenti, la società starebbe valutando più scenari per il calciatore. Roma Kluivert Mourinho Le principali contendenti per il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Mancano ormai pochi giorni al ritiro estivo giallorosso e Mou vuole avere in mano l’organico giusto per poter plasmare la rosa definitiva per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Justin Kluivert sta svolgendo gli allenamenti con la, e lo staff giallorosso, con a capo lo Special One, starebbe pensando di trattenere il ragazzo a meno di offerte seriamente importanti. La cifra richiesta dai giallorossi per il giocatore si aggira intorno ai 12-13 milioni di euro, l’intenzione primaria sarebbe sempre quella di fare cassa tramite la sua cessione, ma viste le buone prestazioni col Nizza in prestito e la buona impressione che ha dato allo special one nei primi allenamenti, la società starebbe valutando più scenari per il calciatore.KluivertLe principali contendenti per il ...

