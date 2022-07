Shinzo Abe, il killer confessa: «Ho mirato per ucciderlo: odio l’organizzazione a cui è legato» (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex militare Yamagami Tetsuya aveva tutte le intenzioni di uccidere l’ex premier giapponese Shinzo Abe per «rancore». L’odio dell’uomo sarebbe relativo a una «particolare organizzazione – ha spiegato la polizia – a cui credeva che appartenesse l’ex premier Abe». Gli inquirenti però non hanno fornito ulteriori dettagli su quale fosse questa organizzazione. Lo stesso 41enne avrebbe escluso di avere avversioni politiche nei confronti di Abe. È lui stesso a confessare alla polizia citata dalla tv Nhk, subito dopo l’arresto. L’uomo di 41 anni è riuscito nel suo intento con due colpi, uno sul fianco destro di Abe e l’altro al collo. Una volta esplosi i colpi con la sua arma artigianale, gli agenti dei servizi segreti lo hanno placcato, lui ha provato a scalciare cercando di resistere all’arresto, ma è stato subito immobilizzato. «Ero ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex militare Yamagami Tetsuya aveva tutte le intenzioni di uccidere l’ex premier giapponeseAbe per «rancore». L’dell’uomo sarebbe relativo a una «particolare organizzazione – ha spiegato la polizia – a cui credeva che appartenesse l’ex premier Abe». Gli inquirenti però non hanno fornito ulteriori dettagli su quale fosse questa organizzazione. Lo stesso 41enne avrebbe escluso di avere avversioni politiche nei confronti di Abe. È lui stesso are alla polizia citata dalla tv Nhk, subito dopo l’arresto. L’uomo di 41 anni è riuscito nel suo intento con due colpi, uno sul fianco destro di Abe e l’altro al collo. Una volta esplosi i colpi con la sua arma artigianale, gli agenti dei servizi segreti lo hanno placcato, lui ha provato a scalciare cercando di resistere all’arresto, ma è stato subito immobilizzato. «Ero ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - berlusconi : Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento… - ASpada_ : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’Italia… - MassimoChiaram7 : RT @Mov5Stelle: Alla famiglia di Shinzo Abe, agli esponenti della sua formazione politica e a tutto il popolo giapponese, vanno i nostri se… -