Scarpe made in Italy | su export e consumi nel primo trimestre Ma Assocalzaturifici | Nubi all’orizzonte

L'industria calzaturiera italiana consolida il recupero avviato l'anno scorso, segnando nel primo trimestre del 2022 una crescita sia dell'export (+21,4% a valore) sia della spesa delle famiglie (+20,6%). È la fotografia del settore scattata dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici, presentata in occasione dell'assemblea nazionale dell'associazione assieme ai consuntivi per il 2021, un anno che ha visto il fatturato complessivo del comparto tornare a 12,7 miliardi di euro (+18,7%, ma ancora al di sotto dell'11% rispetto ai 14,3 miliardi del 2019 pre-Covid) e la produzione nazionale a 148,8 milioni di paia (+13,8%). Nella prima frazione del 2022, fatturato, produzione industriale, export e consumi interni hanno registrato crescite a doppia cifra sull'analogo periodo ...

