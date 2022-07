Rai: prende forma il “piano immobiliare” (Di venerdì 8 luglio 2022) La Rai stringe i tempi sul piano immobiliare A Roma il 45% delle aree Il Sole 24 Ore Centro, di Andrea Biondi, pag. 8 Tv pubblica. Allo studio il programma di gestione e valorizzazione del patrimonio. Dai dati risulta possibile una riduzione del 15% delle superfici Il consistente patrimonio immobiliare della Rai necessita, ad avviso della Corte, di misure organizzative volte, da una parte, alla valorizzazione dei cespiti (sfruttando le opportunità offerte dal lavoro agile e dalle minori dimensioni delle apparecchiature di nuova generazione) e, dall’altra, a una riduzione delle numerose locazioni passive attivate nel tempo». È netta la valutazione della Corte dei Conti nella sua Relazione sulla gestione 2020 della Rai. Dove una spedfica menzione viene quindi fatta su un tema, quello della gestione e valorizzazione del patrimonio ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 8 luglio 2022) La Rai stringe i tempi sulA Roma il 45% delle aree Il Sole 24 Ore Centro, di Andrea Biondi, pag. 8 Tv pubblica. Allo studio il programma di gestione e valorizzazione del patrimonio. Dai dati risulta possibile una riduzione del 15% delle superfici Il consistente patrimoniodella Rai necessita, ad avviso della Corte, di misure organizzative volte, da una parte, alla valorizzazione dei cespiti (sfruttando le opportunità offerte dal lavoro agile e dalle minori dimensioni delle apparecchiature di nuova generazione) e, dall’altra, a una riduzione delle numerose locazioni passive attivate nel tempo». È netta la valutazione della Corte dei Conti nella sua Relazione sulla gestione 2020 della Rai. Dove una spedfica menzione viene quindi fatta su un tema, quello della gestione e valorizzazione del patrimonio ...

