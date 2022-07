Quale sarà il nostro futuro nel Metaverso (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) - Milano, 8 Luglio 2022. Internet è un posto all'interno del Quale si possono trovare risposte ad esigenze di carattere quotidiano, ora rischia di diventare anche un luogo per vivere. Nel corso degli anni il web ha fornito profondi benefici riferiti a produttività e qualità della vita agli utenti di tutto il mondo: il fatto di poter impostare la propria vita interamente in un contesto multimediale è un indiscutibile miracolo della tecnologia moderna. Tutto questo potrebbe diventare presto parte del passato, a tutto vantaggio di un altro approccio multimediale basato su intelligenza artificiale con siti e app che potrebbero interagire tra loro in modo diretto, senza che l'utente debba occuparsi di copiare e incollare dati. Benvenuti nell'era del Metaverso. Una nuova esperienza di vita digitale Questo è solo uno degli innumerevoli vantaggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) - Milano, 8 Luglio 2022. Internet è un posto all'interno delsi possono trovare risposte ad esigenze di carattere quotidiano, ora rischia di diventare anche un luogo per vivere. Nel corso degli anni il web ha fornito profondi benefici riferiti a produttività e qualità della vita agli utenti di tutto il mondo: il fatto di poter impostare la propria vita interamente in un contesto multimediale è un indiscutibile miracolo della tecnologia moderna. Tutto questo potrebbe diventare presto parte del passato, a tutto vantaggio di un altro approccio multimediale basato su intelligenza artificiale con siti e app che potrebbero interagire tra loro in modo diretto, senza che l'utente debba occuparsi di copiare e incollare dati. Benvenuti nell'era del. Una nuova esperienza di vita digitale Questo è solo uno degli innumerevoli vantaggi ...

Pubblicità

sebmes : L’evento che segnerà la vera, giusta e salvifica discontinuità sarà l’uscita dalle stanze del potere di questa band… - LocalPage3 : Quale sarà il nostro futuro nel Metaverso - Museo_MAXXI : «Quale sarà il ruolo dell’arte nel prossimo futuro? Una questione urgente e protagonista non dichiarata della compe… - NadiaCedrone : RT @pattyfra1: Io non capisco perché nessuno chiami per DICK ?? Sarà l’aspetto che frena? Eppure è un cane buono e giovane. Per quale motivo… - billutz : Quale sarà la prossima battaglia di #Sansonetti? Far levare quella disumana museruola ad Hannibal Lechter? -