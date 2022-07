(Di venerdì 8 luglio 2022) Tadej. Ancora lui, il nuovo Cannibale. Il 23enne sloveno bissa il successo di ieri e, in maglia gialla,a La Superdes(settima tappa di 176,5 km con partenza da ...

Pubblicità

biciPRO1 : ?? Tadej Pogacar trionfa su Vingegaard in cima alla super Planche des Belles Filles! ?????? @lennardkaemna dà spettaco… - Gazzetta_it : Pogacar trionfa su La Planche des Belles Filles. Il re è sempre più giallo #TDF2022 #ciclismo - tribsportblog : #TdF2022 Tappa strepitosa. Alla Super Planche des Belles Filles trionfa di #Pogacar, che, sì, è sempre di più il… - tribsportblog : ??????? #TdF2022 - 7^ tappa Sulla Super Planche des Belles Filles, trionfa uno straordinario Tadej #Pogacar ????, che… - infoitsport : Pogacar è già padrone, tutto in un colpo: lo sloveno trionfa a Longwy ed è la nuova magl -

Tadej. Ancora lui, il nuovo Cannibale. Il 23enne sloveno bissa il successo di ieri e, in maglia gialla,a La Super Planche des Belles Filles (settima tappa di 176,5 km con partenza da ...A Tadejsono bastate solo 6 tappe per mettere le mani sulla 109. edizione del Tour de France di ciclismo. Lo slovenosul traguardo di Longwy, dopo quasi 220 chilometri di una frazione partita ...LA SUPER PLANCHE DES BELLES FILLES (FRANCIA) (ITALPRESS) - Tadej Pogacar ha vinto anche la settima tappa del Tour de France 2022, la Tomblaine-La Super Pla ...I risultati e l’ordine di arrivo della settima tappa del Tour de France 2022, la Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles di 176,3 chilometri caratterizzata dal primo arrivo in salita e vinta da u ...