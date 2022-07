(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono statiin Svizzera Michele l’ex presidente della Fifa, Sepp. I due erano accusati die altri reati che nel 2015 avevano minato l’ascesa dell’ex attaccante francese verso la guida della Federcalcio mondiale. Il tribunale federale di Bellinzona non ha accolto la ricostruzione del pubblico ministero che aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi con la condizionale e due anni di libertà vigilata.era accusato di, appropriazione indebita di fondi Fifa e cattiva gestione, mentreè stato accusato di, appropriazione indebita, contraffazione e complice della presunta cattiva gestione di. Per l’accusa non c’era alcuna base legale per il pagamento di 2 milioni di ...

Pubblicità

sportface2016 : #Platini e #Blatter assolti dalle accuse di frode - fisco24_info : Processo Fifa, Blatter e Platini scagionati dalle accuse di corruzione: L’ex presidente della Fifa e la leggenda de… - roberiez : Calcio: Platini e Blatter assolti dall'accusa di frode - putino : Il pagamento a Platini per i servizi di consulenza prestati durante il primo mandato di Blatter come presidente, da… - putino : All'epoca, Platini era presidente dell'Uefa e vicepresidente della Fifa e si prevedeva che succedesse a Blatter com… -

RSI.ch Informazione

1 In un'intervista rilasciata alla televisione svizzera Michel, l'ex presidente della Uefa accusato insieme a(Ex presidente della Fifa) di aver ricevuto un presunto pagamento illecito nel 2011, ha parlato a margine del suo processo, che fra 3 ...L'avvocato ha tentato di 'smantellare punto per punto, ricorrendo talvolta a 'giochi mentali', l'incriminazione della procura svizzera, che accusa in particolare Michele Sepp(86 ... FIFA, Blatter e Platini assolti Per il pagamento del 2011 concesso da Blatter a Platini da 2 milioni di franchi svizzeri, ritenuto ingiustificato.Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...