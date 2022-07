Mediaset, a “Back to school” parteciperanno dei veri big: ecco chi sono (Di venerdì 8 luglio 2022) Tra gli show televisivi Mediaset più attesi c’è di sicuro “Back to school”. Grazie alla pubblicazione dei palinsesti televisivi, sono giunte le prime voci sui possibili concorrenti. Vediamo di chi si tratta Il primo nome che è trapelato è quello di una biondissima showgirl nata a Ekaterinburg nel 1969. Tra i suoi ultimi lavori sul grande schermo ci sono “In nome di Maria” di Franco Diaferia (2008), “Ex - Amici come prima!”di Carlo Vanzina (2011) e “La mia banda suona il pop”, per la regia di Fausto Brizzi (2020). Per la televisione, invece, “Musicultura” (Rai 3, 2019), “Ci vediamo al cavallo” (Rai 2, 2020) e la partecipazione come concorrente a “Pechino Express - La rotta dei sultani” (Sky Uno, 2022). La seconda concorrente, invece, è una influencer 27enne molto nota nello stivale. Di padre italiano e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 luglio 2022) Tra gli show televisivipiù attesi c’è di sicuro “to”. Grazie alla pubblicazione dei palinsesti televisivi,giunte le prime voci sui possibili concorrenti. Vediamo di chi si tratta Il primo nome che è trapelato è quello di una biondissima showgirl nata a Ekaterinburg nel 1969. Tra i suoi ultimi lavori sul grande schermo ci“In nome di Maria” di Franco Diaferia (2008), “Ex - Amici come prima!”di Carlo Vanzina (2011) e “La mia banda suona il pop”, per la regia di Fausto Brizzi (2020). Per la televisione, invece, “Musicultura” (Rai 3, 2019), “Ci vediamo al cavallo” (Rai 2, 2020) e la partecipazione come concorrente a “Pechino Express - La rotta dei sultani” (Sky Uno, 2022). La seconda concorrente, invece, è una influencer 27enne molto nota nello stivale. Di padre italiano e ...

Pubblicità

361_magazine : Dopo il successo di Back to school, i vertici Mediaset hanno deciso anche per la seconda stagione che sarà condotta… - 95_addicted : RT @davidemaggio: Ecco i #PalinsestiMediaset 2022/2023 Poche novità: su Canale 5 celebrazione di Mai Dire Gol, #TalentissimoMe con Chiambr… - Gio55981465 : RT @davidemaggio: Ecco i #PalinsestiMediaset 2022/2023 Poche novità: su Canale 5 celebrazione di Mai Dire Gol, #TalentissimoMe con Chiambr… - fraversion : Pio e Amedeo raddoppiano, la D'Urso resta, Argentero a Striscia, la new entry Lotti alla fiction, l'evento su Mai d… - Luca_zone : RT @davidemaggio: Ecco i #PalinsestiMediaset 2022/2023 Poche novità: su Canale 5 celebrazione di Mai Dire Gol, #TalentissimoMe con Chiambr… -