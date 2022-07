Madonna del Sasso, scritte omofobe e minacce al sindaco e alla sua amministrazione (Di venerdì 8 luglio 2022) scritte omofobe e minacce sui muri e sulle bacheche comunali di Madonna del Sasso, comune con meno di 500 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sulla parte occidentale del Lago d’Orta, il cui nome deriva dall’omonimo Santuario costruito tra il 1730 e il 1748. I destinatari di queste frasi discriminatorie e intimidatorie sono il sindaco Ezio Barbetta e la sua amministrazione, secondo i vandali colpevoli di aver approvato una delibera comunale contro ogni tipo di discriminazione, compresa quella legata all’omotransfobia. Le scritte omofobe apparse sui muri e sulle bacheche contro il sindaco Ezio Barletta“E’ necessaria una legislazione contro l’odio Lgbtgia+fobico” Immediata la vicinanza al primo cittadino, ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 8 luglio 2022)sui muri e sulle bacheche comunali didel, comune con meno di 500 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sulla parte occidentale del Lago d’Orta, il cui nome deriva dall’omonimo Santuario costruito tra il 1730 e il 1748. I destinatari di queste frasi discriminatorie e intimidatorie sono ilEzio Barbetta e la sua, secondo i vandali colpevoli di aver approvato una delibera comunale contro ogni tipo di discriminazione, compresa quella legata all’omotransfobia. Leapparse sui muri e sulle bacheche contro ilEzio Barletta“E’ necessaria una legislazione contro l’odio Lgbtgia+fobico” Immediata la vicinanza al primo cittadino, ...

