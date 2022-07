Lille, sulle tracce di Ounahi (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Lille si sarebbe interessato a Azzedine Ounahi. L'Angers, proprietaria del centrocampista classe... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, ilsi sarebbe interessato a Azzedine. L'Angers, proprietaria del centrocampista classe...

Pubblicità

zazoomblog : Lille sulle tracce di Ounahi - #Lille #sulle #tracce #Ounahi - PavelDiallo : RT @ManuBaio: #Milan-#Lille contatti quotidiani e continui per @renatosanches35. L'accordo tra club vicino intorno ai 10 mln € ma è ancora… - moralesajv87 : RT @ManuBaio: #Milan-#Lille contatti quotidiani e continui per @renatosanches35. L'accordo tra club vicino intorno ai 10 mln € ma è ancora… - donnie_darko82 : RT @ManuBaio: #Milan-#Lille contatti quotidiani e continui per @renatosanches35. L'accordo tra club vicino intorno ai 10 mln € ma è ancora… - TheRipper1899 : @nuneziano966 Ma le cifre col Lille a lui non interessano. Interessano altre cifre. Dobbiamo essere bravi lì, negli… -