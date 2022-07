Legge elettorale, il Pd apre al proporzionale: “Questa norma è pessima, disponibili a cambiarla. Ma non coi blitz, serve intesa larga” (Di venerdì 8 luglio 2022) Nessuna proposta sul tavolo ma un’apertura netta, quello sì. Sulla Legge elettorale è tutto un inseguirsi di smentite, soprattutto dopo che Repubblica ha raccontato di un bozza di riforma che sarebbe già pronta. Si parla di un proporzionale con un piccolo premio di maggioranza. A lavorarci sarebbero stati il leghista Roberto Calderoli e il dem Dario Parrini, su input di Matteo Salvini ed Enrico Letta. Dal Nazareno al momento smentiscono, nel senso che non ci sarebbe alcuna bozza pronta. Ma confermano la volontà di cambiare “una Legge pessima” e di farlo attraverso una “discussione seria e approfondita con tutte le forze politiche in Parlamento” con l’obiettivo di raggiungere una “intesa larga”. Questo almeno quello che filtra dai vertici dem all’agenzia Adnkronos. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Nessuna proposta sul tavolo ma un’apertura netta, quello sì. Sullaè tutto un inseguirsi di smentite, soprattutto dopo che Repubblica ha raccontato di un bozza di riforma che sarebbe già pronta. Si parla di uncon un piccolo premio di maggioranza. A lavorarci sarebbero stati il leghista Roberto Calderoli e il dem Dario Parrini, su input di Matteo Salvini ed Enrico Letta. Dal Nazareno al momento smentiscono, nel senso che non ci sarebbe alcuna bozza pronta. Ma confermano la volontà di cambiare “una” e di farlo attraverso una “discussione seria e approfondita con tutte le forze politiche in Parlamento” con l’obiettivo di raggiungere una “”. Questo almeno quello che filtra dai vertici dem all’agenzia Adnkronos. Il ...

Pubblicità

MarilenaGrassa1 : Sinistra Italiana è il primo partito ad inserire nel proprio programma elettorale la proposta di @FamArcobaleno e… - buronjek : RT @Affaritaliani: Proporzionale con premio e preferenze. Non è affatto male l'idea di Letta.... - FamaMagna : @suzukimaruti @matteo_saporiti No, è stato sbagliato ridurre il numero dei parlamentari prima di cambiare legge elettorale. - Claudio25463850 : RT @erretti42: Quelli che lamentano che con questa legge elettorale andare a votare non dà nessuna garanzia che si possa formare una maggio… - uomoinbabbucce : @Libero_official Finchè non faranno una cazzo di legge elettorale con un super sbarramento , prolifereranno tutti q… -