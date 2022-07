La partenza di Rabiot apre le porte a un fenomeno dall’Argentina: “Ti aspettiamo” (Di venerdì 8 luglio 2022) La Juve sta cercando novità per la prossima stagione, ecco allora che sembra sempre più certo l’addio da Torino del francese Adrien Rabiot. Uno dei giocatori che sicuramente ha tradito completamente le attese della Juventus è stato il francese Adrien Rabiot, un giocatore che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità al centrocampo della Signora e che invece si è rivelato a tutti gli effetti un punto debole dei bianconeri, per questo motivo in estate si cercherà in tutti i modi di trovargli una sistemazione, con lui che assolutamente è d’accordo a riguardo, per questo motivo intanto a Torino si stanno già mettendo le basi per poter acquistare un giovane centrocampista molto forte dell’Argentina. Ansa FotoPoter giocare nella Juventus sicuramente è uno dei grandi sogni di tutti i calciatori che riescono a entrare a far parte a tutti gli effetti del ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 8 luglio 2022) La Juve sta cercando novità per la prossima stagione, ecco allora che sembra sempre più certo l’addio da Torino del francese Adrien. Uno dei giocatori che sicuramente ha tradito completamente le attese della Juventus è stato il francese Adrien, un giocatore che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità al centrocampo della Signora e che invece si è rivelato a tutti gli effetti un punto debole dei bianconeri, per questo motivo in estate si cercherà in tutti i modi di trovargli una sistemazione, con lui che assolutamente è d’accordo a riguardo, per questo motivo intanto a Torino si stanno già mettendo le basi per poter acquistare un giovane centrocampista molto forte dell’Argentina. Ansa FotoPoter giocare nella Juventus sicuramente è uno dei grandi sogni di tutti i calciatori che riescono a entrare a far parte a tutti gli effetti del ...

