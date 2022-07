Inter, Lukaku e Lautaro di nuovo insieme per il primo allenamento (Di venerdì 8 luglio 2022) primo allenamento ad Appiano Gentile per Lukaku e Martinez, di nuovo insieme dopo l'anno del belga al Chelsea. L'abbraccio della coppia d'attacco dell'Inter ha il sapore di rivincita, soprattutto dopo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022)ad Appiano Gentile pere Martinez, didopo l'anno del belga al Chelsea. L'abbraccio della coppia d'attacco dell'ha il sapore di rivincita, soprattutto dopo ...

