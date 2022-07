Insieme per il Futuro “Una crisi di Governo avrebbe effetti dirompenti” (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un momento molto delicato per l’Italia, mai come adesso c’è bisogno di dare stabilità al Governo e mostrare serietà e attaccamento alle Istituzioni. Le ambizioni dei partiti, in una fase storica come quella che stiamo vivendo, devono lasciare spazio alle priorità degli italiani. Non è il momento degli egoismi, rischiamo solo di portare il Paese allo sbando. Una crisi di Governo adesso avrebbe effetti devastanti per il Futuro dell’Italia”. Così Insieme per il Futuro, in una nota firmata da Luigi Di Maio, Iolanda Di Stasio, Primo Di Nicola, al termine dell’assemblea dei gruppi parlamentari.“Dopo una pandemia e davanti a questa atroce guerra, una crisi di Governo avrebbe ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un momento molto delicato per l’Italia, mai come adesso c’è bisogno di dare stabilità ale mostrare serietà e attaccamento alle Istituzioni. Le ambizioni dei partiti, in una fase storica come quella che stiamo vivendo, devono lasciare spazio alle priorità degli italiani. Non è il momento degli egoismi, rischiamo solo di portare il Paese allo sbando. Unadiadessodevastanti per ildell’Italia”. Cosìper il, in una nota firmata da Luigi Di Maio, Iolanda Di Stasio, Primo Di Nicola, al termine dell’assemblea dei gruppi parlamentari.“Dopo una pandemia e davanti a questa atroce guerra, unadi...

