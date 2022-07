GF Vip, alcuni ex concorrenti pronti a tornare nella Casa: una di loro punta al ruolo di opinionista (Di venerdì 8 luglio 2022) Il GF Vip è senza dubbio un’esperienza unica ma c’è chi, tra gli ex concorrenti, sarebbe persino pronto a bissarla. In queste ore alcuni ex Vipponi della passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sono stati interpellati da The Pipol Gossip per dire la loro sul famigerato compleanno di Soleil Sorge. Ex del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 luglio 2022) Il GF Vip è senza dubbio un’esperienza unica ma c’è chi, tra gli ex, sarebbe persino pronto a bissarla. In queste oreex Vipponi della passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sono stati interpellati da The Pipol Gossip per dire lasul famigerato compleanno di Soleil Sorge. Ex del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : GF Vip, alcuni ex concorrenti pronti a tornare nella Casa: una di loro punta al ruolo di opinionista #gfvip - 361_magazine : Grande Fratello Vip 7, saltano alcuni nomi circolati in rete nei giorni scorsi. Ecco i tre vip che non entreranno n… - redazionerumors : L'ex opinionista del GF coglie l'occasione per commentare il suo percorso e dire la sua su alcuni colleghi... - spearbinslight : Non vi ho detto che in alcuni pacchetti per sunmi ci sta una photocard inclusa, immaginate quanto siam messi male d… - wildSpirit666 : @rubio_chef @rulajebreal Caro Rubio,certa gente deve fare da megafono alle idee criminali delle élite globaliste e… -