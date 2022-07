Gallagher | ' Papa Francesco potrebbe andare a Kiev anche ad agosto'

(Di venerdì 8 luglio 2022) Speriamo che sia qualcosa di utile per la pace.recarsi ain questo mese di, Lo ha detto questa sera il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, ...

... "Perché l'Occidente deve evitare una guerra contro Russia e Cina" Punti chiave 20:11 Monsignor: "Ilpotrebbe andare in Ucraina ad Agosto"Su a che punto sono i contatti con Mosca, per un viaggio delin Russia, l'arcivescovospiega che "i nostri contatti con la Federazione Russa in questo momento sono piuttosto ...Facendo ‘sudare freddo’ più di una volta il team preposto ala sua sicurezza, fin dal primo giorno dell’invasione russa in Ucraina, Papa Francesco ha sempre continuato a ripetere di essere intenzionato ...Lo rivela monsignor Paul Richard Gallagher, "ministro degli esteri" della Santa Sede, in un'intervista al Tg1 Lo aveva anticipato lo stesso Francesco nell'ampia intervista concessa la scorsa settimana ...