Flavio Briatore resta senza acqua ed è costretto a chiudere | ' Roba da terzo mondo'

mafedebaggis : @Dania @repubblica Briatore è praticamente uno spin off di Repubblica, Better call Flavio - DomenicoLo1 : L'inquietante somiglianza tra Francesco De Gregori e Flavio Briatore - GaspareCaj : RT @galatacla: RISVEGLI @Briatore chiude a Roma il Crazy Pizza x mancanza d'acqua. L'ira del manager:'Terzo mondo' Si Flavio, quel terzo mo… - Gingerly116027 : Povero Briatore....?????? Con quello che fa pagare le pizze, mi vien da parafrasare Maria Antonietta: 'Se nn ha l'acq…

è stato costretto a chiudere il suo Crazy Pizza , il ristorante in via Vittorio Veneto a Roma, per mancanza di acqua. 'Incredibile, una roba da terzo mondo', è stato lo sfogo dell'...commentatorna a infiammare i social e lo fa ancora una volta parlando del suo Crazy Pizza , il ristorante in via Vittorio Veneto, a Roma, finito al centro delle polemiche per i prezzi delle ...Chiuso per mancanza d'acqua il Crazy Pizza di Roma, il locale di Flavio Briatore, ormai tappa abituale della movida della capitale.Voglio scusarmi con i clienti di Crazy Pizza Roma perché siamo stati obbligati a chiudere per assenza di acqua" ha spiegato, ricostruendo la vicenda nel dettaglio.