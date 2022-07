Fiorella Mannoia | chi è l’ex compagno Piero Fabrizi | “Non c’erano più stimoli”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 luglio 2022)nel corso della sua carriera non possiamo non citare, musicista, produttore, compositore e arrangiatore attivo dal 1980 che ha collaborato per ben 23 anni con la cantante romana. L’uomo in particolare si è occupato della produzione di ben 14 album died è stato il direttore musicale di tutti i suoi concerti fino al 2008. La fine della relazione traQuello che era un sodalizio lavorativo si è poi anche trasformato in una relazione ventennale fatta di amore, passione e musica. Purtroppo però i due hanno deciso di separare le loro strade sia da un punto di vista lavorativo che personale. A questo propositoha spiegato: “Ha avuto un inizio e una fine naturale. Abbiamo deciso di dare un ...