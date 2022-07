F1 | Esteban Ocon | “Ottimo inizio con il sesto posto; la macchina si è rianimata tra Q2 e Q3”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il team Alpine continua a raccogliere ottimi risultati in qualifica, come accaduto quest’oggi per il Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1: nona posizione per Fernando Alonso, sesta per. Manca poi sempre qualcosa in gara, ma dal momento che dovremo prima assistere alla sprint race (nella giornata di domani) c’è da attendersi un altro passo in avanti nella gestione gara della scuderia francese. Il pilota francese ha commentato positivamente le qualifiche, soprattutto per la sua proiezione in vista dei prossimi appuntamenti del weekend. L’incremento delle prestazioni della monodurante la giornata fa ben sperare per sprint race e gara, dove saranno in palio punti in classifica. Di seguito, le dichiarazioni dialla stampa al termine della sessione odierna di qualifiche: “Il...