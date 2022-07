Elezioni a Latina, annullato il voto in 22 sezioni: decadono Sindaco e Consiglio Comunale (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 3 e il 4 ottobre del 2021 i cittadini di Latina erano tornati alle urne per eleggere il Sindaco. Ma ora, dopo diversi mesi, il primo Cittadino Damiano Coletta e il suo Consiglio Comunale sono decaduti. Il motivo? Il Tar di Latina ha accolto uno dei ricorsi e hanno annullato il voto in ben 22 sezioni. Cosa sta succedendo al Comune di Latina Il Tar ha accolto il ricorso, quello che era stato presentato da alcuni candidati consiglieri di Latina nel Cuore, e ha annullato le operazioni elettorali che si sono svolte in ben 22 sezioni (la nr. 24,40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83,85, 86,94, 103, 106, 107, 109, 110). I giudici, nel documento, hanno spiegato che ‘dalle risultanze non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 3 e il 4 ottobre del 2021 i cittadini dierano tornati alle urne per eleggere il. Ma ora, dopo diversi mesi, il primo Cittadino Damiano Coletta e il suosono decaduti. Il motivo? Il Tar diha accolto uno dei ricorsi e hannoilin ben 22. Cosa sta succedendo al Comune diIl Tar ha accolto il ricorso, quello che era stato presentato da alcuni candidati consiglieri dinel Cuore, e hale operazioni elettorali che si sono svolte in ben 22(la nr. 24,40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83,85, 86,94, 103, 106, 107, 109, 110). I giudici, nel documento, hanno spiegato che ‘dalle risultanze non ...

