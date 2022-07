Ecotour | quando viaggiare fa bene a noi e all’ambiente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono sempre più gli attori del settore – compagnie di trasporti, hotel, tour operator – che stanno studiando soluzioni per ridurre l’impatto dei viaggi sull’ambiente. Un uso più attento delle risorse, la scelta di materiali Green, ma anche azioni indirette che compensano le emissioni generate dai viaggi. È il caso di Turisanda, brand del gruppo Alpitour che con Made realizza viaggi personalizzati e “tematici”, che ha lanciato una partnership operativa con Treedom, azienda italiana di e-commerce che sensibilizza sui temi ambientali. L’idea è quella di unire il piacere del viaggio con un aiuto concreto: per ogni acquisto di un viaggio Turisanda, Treedom pianterà un nuovo albero in comunità rurali, dove i contadini se ne prenderanno cura. Il turista potrà seguire la crescita dell’albero e rimanere sempre aggiornato sul suo ruolo nella protezione dell’ambiente ...