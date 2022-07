Di Maria alla Juventus: le 5 curiosità sull’argentino (Di venerdì 8 luglio 2022) Angel Di Maria è arrivato a Torino per firmare il nuovo contratto con la Juventus. L’argentino arriva in Italia a 34 anni dopo le esperienze vincenti al Benfica, Real Madrid, Manchester United e PSG. I bianconeri saranno il quinto club europeo, sesto in totale se consideriamo ovviamente anche il Rosario Central in Argentina, dove l’argentino è cresciuto. Tante partite, tanti trofei e soprattutto una conoscenza di Di Maria che non ha bisogno di presentazioni tecniche. Per questo abbiamo voluto raccogliere le cinque curiosità meno conosciute dell’attaccante. Soprannome El Fideo Un soprannome divenuto famoso che caratterizza Di Maria fin dall’infanzia. Infatti gli fu dato ai tempi del Club Atlético El Torito, piccolo club argentino nella città di Rosario, la sua prima vera squadra di calcio da ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Angel Diè arrivato a Torino per firmare il nuovo contratto con la. L’argentino arriva in Italia a 34 anni dopo le esperienze vincenti al Benfica, Real Madrid, Manchester United e PSG. I bianconeri saranno il quinto club europeo, sesto in totale se consideriamo ovviamente anche il Rosario Central in Argentina, dove l’argentino è cresciuto. Tante partite, tanti trofei e soprattutto una conoscenza di Diche non ha bisogno di presentazioni tecniche. Per questo abbiamo voluto raccogliere le cinquemeno conosciute dell’attaccante. Soprannome El Fideo Un soprannome divenuto famoso che caratterizza Difin dall’infanzia. Infatti gli fu dato ai tempi del Club Atlético El Torito, piccolo club argentino nella città di Rosario, la sua prima vera squadra di calcio da ...

Pubblicità

GoalItalia : E' partito il countdown per Di Maria alla Juventus: può arrivare venerdì ?? ???? ?? ?? [@romeoagresti] - SuperTennisTv : ?? Cose che ci piacciono! Un bellissimo momento alla fine del match tra @Ons_Jabeur e @Maria_Tatjana?? #tennis |… - repubblica : Zaniolo alla Juventus, le condizioni dei bianconeri: Arthur nella trattativa o salta l'affare. Di Maria a Torino - antonellg2 : di maria alla juve gli zenzonelli insieme perfect night?? - scadenteria : di maria alla juve e abbiamo già perso il titolo io non ce la faccio noi sputiamo sangue per il suso marocchino e i… -