(Di venerdì 8 luglio 2022) Non è scomparso, non è attenuato, ilcontinua a correre e lo fa molto più dello scorso. Rispetto allo stesso periodo di luglio 2021 abbiamo "centopiùe quattropiù ricoveri"...

LaStampa : Covid, Agenas: con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa. Gimbe: “Rischiamo un lockdown di fat… - Corriere : I contagi aumentano, ma nessuno fa nulla: l’ipocrisia (pericolosa) di far finta che il virus sia scomparso - rtl1025 : ??'In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del #covid. Rispetto alla stessa settimana di lug… - Today_it : #Covid, i contagi sono 100 volte più di quelli di un anno fa e l'Rt sale ancora - romatoday : Covid, i contagi sono 100 volte più di quelli di un anno fa e l'Rt sale ancora -

L'incremento deiriguarda tutte le fasce d'età e i territori, con punte tra i 45 - 64 anni ... C'è un degentein meno anche nelle rianimazioni dove ora si contano 6 pazienti. L'impegno ...Gimbe, nuovi casiin forte aumento: indispensabile la mascherina, si rischia Focolai d'influenza attesi per l'inverno, il ministero della Salute consiglia il vaccino SPERANZA - 'Credo che in ...(Adnkronos) – “Stiamo vedendo una nuova ondata” di contagi Covid “in molti Stati Ue. La diffusione dell’infezione è guidata dalle varianti Omicron 4 e 5 (BA.4 e BA.5) che sono altamente trasmissibili.In una settimana i casi positivi al Covid in Basilicata sono aumentati di oltre il 67%. Effetto Bruna: a Matera l'81% dei contagiati totali ...