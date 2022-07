Coronavirus | monitoraggio Iss | salgono incidenza dei casi e ricoveri

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il consuetosettimanale ha evidenziato una nuova risalita dell’deida, deie dell’indice Rt. Peggiora ancora la situazione legata all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese, dove nelle ultime settimane si è registrato un boom di contagi come non accadeva da alcuni mesi. Ad evidenziarlo ileffettuato come di consueto dalla Cabina di Regia. (Filippo Venezia – Ansa)Secondo i dati contenuti all’interno del nuovo report, nell’ultima settimana, si è registrata una significativa risalita dell’dei, dell’indice di contagio, ma anche deinelle strutture ospedaliere italiane.settimanale Iss: dati ancora ...

Questo il quadro offerto daldella cabina di regia sul Covid in Italia, diffuso stamattina dall'Istituto superiore di sanità (Iss). "Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al ......Superiore di Sanità fanno il punto della situazione relativa alla diffusione del, in ... Secondo ilsettimanale della Fondazione Gimbe i casi settimanali hanno fatto registrare ...Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Covid-19 continua a correre in Italia. Nel periodo 15 giugno – 28 giugno l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici ...La situazione epidemiologica della pandemia da Covid-19 è tutt'altro che finita. L'Italia già in queste settimane è alle prese con un vero e proprio boom di contagi. Si tratta però di forme meno gravi ...